Ayelén Paleo se siente "avergonzada" por el lío del helicóptero

Paleo se ha visto envuelta en los últimos días en un escándalo luego de que se la vinculara con el aterrizaje no autorizado de un helicóptero en una zona del Parque de Asistencia del Rally. En el lugar había chicos en bicicleta y otros jugando a la pelota y los vecinos se asustaron por el hecho. En un primer momento, la joven había negado su presencia en la aeronave, pero hace unos momentos admitió que sí fue una de las pasajeras en el vuelo, como muchos afirmaban.

La vedette mantuvo un diálogo con el programa de América y dijo: "Quiero pedir disculpas. Solamente subí a dar un paseo. No pensé que se iba a armar este revuelo. Siento mucha vergüenza. Yo no quería que la gente se asuste ni causar pánico".

"A mí me dijeron que íbamos a dar un paseo, yo no tengo nada que ver con la persona que manejó el helicóptero. Fui con dos personas más, pero no sabíamos nada del piloto. Pido disculpas por haber mentido, yo no quería que todo esto se agrande", agregó Ayelén.

Roberto Giménez, director de Seguridad de Villa Carlos Paz, explicó que la aeronave descendió en el predio del Rally sin ningún tipo de autorización, por lo que el episodio pasó a manos de la Asesoría Letrada, ya que se va a realizar la denuncia correspondiente desde el Municipio.

En cuanto al aterrizaje, la joven señaló que ella no sabía que no podía bajar allí, que solo se subió a dar un paseo. Y en cuanto a los motivos que la llevaron a mentir, reveló que primero lo negó porque pensó que los "medios querían algo de color" y ella quería mantenerse lejos de los escándalos.

Después de mucho tiempo que no se hablara de ella, ahora nuevamente el nombre de Ayelén Paleo vuelve a verse involucrado en un escándalo que aún no se puede saber cómo terminará.