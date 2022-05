Empezaron las audiciones para "Canta Conmigo Ahora"

Después de 16 años abordando la temática del baile, Marcelo Tinelli decidió emprender nuevos rumbos y contrató a un asesor externo para que le acercara formatos internacionales, con el objeto de renovar su imagen y darle un vuelco a los concurso televisivos.

El programa elegido fue un formato inglés, éxito en todo el mundo "All Together Now", que aquí será lanzado como "Canta Conmigo Ahora".

La característica principal de este certamen es que el participante deberá convencer a los 100 jurados para poder consagrase el ganador.

El Chato Prada, uno de los históricos productores de Marcelo Tinelli, hablo con Aldo Emilio "el Lagarto" Guizzardi, exitoso conductor del programa “El Show del Lagarto” por canal 12 de Córdoba, donde confirmó la información adelantada por DIARIO POPULAR el 27 de mayo.

Requisitos para las audiciones:

- Sólo pueden presentarse mayores de 18 años o que cumplan antes del 30 de junio 2022

- Cantantes profesionales o amateurs dentro de todos los géneros musicales.

- Se pueden presentar solistas, dúos y hasta tríos. No está permitido bandas.

- Traer preparados 2 temas con pista musical (en pendrive) y a capella. Uno de los dos temas tiene que ser en español.

- No está permitido audicionar con temas propios.

Día y lugar para las audiciones:

Martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio - Córdoba (Capital)

Lugar: “220 en Plaza de la música” (Coronel Olmedo, Esquina Costanera), de 10 a 17

Martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio - Rosario

Lugar: “Canal 3 de Rosario” (Avenida Presidente Perón 8101), de 10 a 17

Jueves 2 y viernes 3 de junio - Ciudad de Buenos Aires / AMBA

Lugar: La Usina del Arte (Agustín r. Caffarena 39), de 10 a 18

Lunes 6 y martes 7 de junio - Salta (Capital):

Lugar: “Casa del Bicentenario” (Avenida Independencia 910), de 10 a 18

Martes 7 de junio y Miércoles 8 de junio - Mendoza (Maipú)

Lugar: "Arena Maipú" Laterial Emilio CIVIT 791, de 10 a 18

Jueves 9 y viernes 10 de junio - Jujuy (Capital)

Lugar: “Centro de arte joven andino” (C.A.J.A) (Alvear 534), de 10 a 17

Fecha: jueves 9 y viernes 10 de junio - Santa Fe (Capital)

Lugar: Boulevard Gálvez 2350, de 10 a 17

Martes 7 y miércoles 8 de junio - Mendoza (Capital)

Lugar y horario a confirmar

Martes 14 y miércoles 15 de junio - Mar del Plata

Hotel Hermitage (Av. Colon 1643) de 10 a 17

Protocolo Covid-19

-Presentarse a la audición con el carnet de vacunación completo.

-Uso de barbijo en espacios cerrados.