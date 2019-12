"Llegó mi retiro. Llegó mi momento de disfrutar. Yo ahora estoy muy feliz. Ahora cuando vi lo que decían hoy en televisión, ahora cuando veo lo que está pasando por soberbios, yo me siento en la puerta y disfruto", sentenció Baby Etchecopar al anunciar su decisión de hacer un parate en su carrera mediática.

"Repito: yo me siento en la puerta y disfruto. Llegó mi momento, muchachos. Llegó mi retiro. Ahora me llegó el momento de la pasiva. Ahora me llegó el momento de disfrutar del quilombo que se va a armar", concluyó el conductor.

