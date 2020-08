Baby Etchecopar enojado porque González Oro se fue a vivir a Punta del Este

A horas de que se materialice este deseo del periodista, su amigo Baby Etchecopar (67) lamentó su partida e hizo catarsis en vivo durante su programa en A24 (lunes a viernes a las 23). Con su estilo habitual, el conductor apuntó directamente contra el presidente de la Nación y lamentó la partida de su colega.

"Ayer hablé con el Negro, Oscar González Oro, y llorando se despidió porque se va a vivir al Uruguay. Me dijo: 'No aguanto más, no puedo más'. ¿Y sabe quién es González Oro? Es mi compañero, que lo apoyó, lo bancó y lo votó a usted. Ese es el primero que se va, no aguanta más la situación", arrancó Etchecopar.

Y agregó, dirigiéndose al mandatario: “¿Por qué no nos cree un poco a los que no lo queremos, y deja a los alcahuetes del lado de afuera? ¿Por qué no se saca toda esa peste de encima y nos da bola a los ciudadanos? (…) Ya estoy en el puerto, despidiendo como (Carlos) Gardel a mis amigos que se van. Se van a Uruguay, acá enfrente, mire usted”.

ADEMÁS:

