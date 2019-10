“Perdón, una sorpresa, una noticia… Quiero decir que lo quiero mucho, lo voy a querer toda la vida, lo amo. No voy a ir al velorio. Me quedo con lo mejor, las épocas que no teníamos un mango, la mano de él agarrando mi mando cuando yo estaba grave, los buenos momentos en su casa, los asaditos, esa tarde con Lerner y Palito…”, recordó el conductor de “El Ángel”.

Etchecopar, amigo íntimo del cantante, estaba al aire al momento de conocerse la noticia y aprovechó para despedirlo y expresar su bronca sobre los escraches que había recibido en el último tiempo.

ADEMÁS:

“Está donde tiene que estar porque está sufriendo mucho. Hace dos años que no era Cacho. Tengo una gran indignación... Estaba muy enfermo, muy gastado, lo gastaron más los hijos de puta que lo escracharon, que le levantaron las últimas funciones de su vida en los grandes teatros en la Calle Corrientes”, disparó Baby.

A principios de 2018, una desafortunada declaración de Castaña sobre las violaciones generó mucha controversia y causó el repudio de organizaciones sociales y de personalidades del mundo del espectáculo.

“Ustedes, hijos de puta, se llevaron el 50 por ciento de la dignidad de Cacho, y saben porque van a estar en televisión hoy seguramente diciendo que lo lamentan, pasando videos y música de él, después de que lo humillaron hasta que se cansaran y después de que le hicieran pedir disculpas públicamente y después de que aparecieran los chiflados estos con los pañuelos verdes a tirarle piedras en la puerta del teatro. Ustedes hijos de puta se llevaron la mitad de la vida de mi amigo”, concluyó.