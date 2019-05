En una reñida votación telefónica, con 48,78 por ciento la pareja de actores Colombo-Roitman quedaron eliminados ante el duelo con Leticia Brédice y Fernando Bertona que obtuvieron el 51,22 por ciento y eso les permite seguir en la competencia en la pista de baile más famosa del país.

Luego en las redes sociales, la joven y bella actriz Roitman agradeció por la confianza: "Haber sido convocada en este Súper Bailando 2019 fue realmente un honor para mi. Desde el primer momento estuve muy feliz y haberlo vivido fue hermoso. Estoy súper agradecida. Conocí gente maravillosa, en particular estos dos seres increíbles @felipecolombook y @quiquepz.82 que me brindaron todo su cariño, su energía y me hicieron sentir siempre feliz y con fuerzas. Nos matamos de risa en cada ensayo y me enseñaron en este poco tiempo a vencer miedos y a confiar en mi".

También formaron parte del duelo la pareja salvada por el jurado, Silvina Escudero y Jonathan Lazarte. Siguen en juego quienes tienen mayor convocatoria mediática: Leticia Brédice, que aún no se encendió en la pista, pero la producción espera ese momento que puede ser único. Brédice es de por sí una caja de sorpresas. En tanto, Silvina Escudero combina dos características del show propiamente dicho. La danza (ella fue campeona) y la exposición mediática.

En la Tribuna, además, estaba Mimi, la esposa del Tirri. Una de sus amigas, la influencer Killadamente, llamó la atención de Marcelo, y terminó haciendo un show en la pista. Tinelli quedó tan sorprendido que hoy (por ayer) en las redes sociales escribió: "La quiero en el #SuperBailando2019". Cuando la vio en la tribuna Tinelli le preguntó a Mimi, quién era la que la acompañaba y contestó: "Ella es Killadamente, una instagramer súper famosa de República Dominicana pero vive en Nueva York y tus hijas son fan de ella. Tiene siete millones", remató.