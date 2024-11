"Bake Off: Famosos": Nacho se pinchó con los cactus

Embed

Luego de que Mariano Iudica le a ganara el desafío a Cande Molfese y Nacho Elizalde -debían armar rosas con pasta y pintarlas- el jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Germán Martitegui -temporalmente en lugar de Maru Botana-, explicó la prueba creativa del día y que seguía la temática de la noche anterior: el Rococó, y por eso, los participantes tenían que preparar un ramo con doce cupcakes decorados.

Los participantes de "Bake Off Famosos" tuvieron una noche muy compleja y lucharon denodadamente con la buttercream, ya que les era imposible hacerla por el calor que había en la carpa en donde se graba el reality.

Finalmente, uno por uno fueron pasando con sus cupcakes para que Christophe Krywonis, Damián Betular y Germán Martitegui degustaran y dieran su respectiva devolución.

El streamer Nacho Elizalde presentó un ramo de cupcakes decorados con formas de cactus "Este es un ramo para personas que no saben cuidar las flores como yo, y que tenemos en nuestras casas cactus y suculentas " fue la descripción.

El jurado francés Christophe Krywonis degustó el cupcake y dijo "No me gustó la sobre abundancia, hay demasiado buttercream", por su parte, el pastelero Damián Betular criticó la decoración e hizo especial hincapié en que la temática cactus, porque no consideró que fuera la mejor opción para este ramo, ya que la consigna del día era seguir con la línea del Rococó.

El jurado tuvo que elegir entre el peor cupcake de la noche -el hecho por Gastón Edul- o por la peor decoración que no cumplió con la consigna creativa, y entonces decidió que Nacho Elizalde fuera el paticipante eliminado de "Bake Off Famosos".