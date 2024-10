Barbie Vélez se tatuó durante un streaming y contó el significado del diseño

qvJBAAhy-34105382.mp4

Salvador nació en febrero del año pasado y cambió por completo la vida de la joven que hoy busca acomodar su vida laboral con la personal de la mejor manera. A tan solo unas horas de conocerse el diseño de la presentadora, sus seguidores le dejaron una catarata de mensajes. “Me encanta”; “Felicitaciones por el delicado tatuaje”; “Qué lindo detalle por tu hijo”, fueron algunos de las reacciones que los usuarios dejaron en la sección de comentarios de la publicación original.

Barbie Vélez contó cuál es el proceso doloroso que vive con su hijo

“Es un tema que no sé cómo abordarlo”, comenzó diciendo la influencer sobre el proceso de dejar de amamantar a Salvador. “Yo le sigo dando el pecho, nunca lo viví con dolor, para mí la lactancia fue bárbara. Tuve un temita al principio, dos días. Después fue realmente espectacular y no quiero romantizar ni mucho menos”, explicó.

La hija de Nazarena Vélez contó por qué tomó la decisión de detestar a Salvador durante la noche. “Lo desteté de noche porque no podía más. Salvi ya estaba durmiendo con mi pecho como chupete; no solo me dolía, sino que no dormía, era muy incómodo”. Para finalizar, sentenció: “Estoy con esa duda, no lo tengo resuelto, en algún momento lo destetaré por mi voluntad. Y veré cómo, pero siento que es muy difícil”.