El conductor de "Los Ángeles de la mañana" (El Trece) acompañó el posteo de las imágenes, tomadas de las cuentas de Instagram de las chicas en cuestión, con un emoji que significa asombro. Es que el Polaco está en pareja con Barby Silenzi, quien está embarazada de cinco meses. Espera una niña a la que llamarán Abril y es la primera hija que tendrán juntos la bailarina y el músico.

Enseguida las redes se llenaron de mensajes y muchos iban dirigidos a Barby Silenzi a quien no le quedó otra que salir a hablar y, en una charla con el sitio Ciudad, no le esquivó a la pregunta: "La verdad es que nunca vimos nada de lo que publicó Ángel", comenzó diciendo la bailarina, embarazada de 5 meses de su primera hija junto al artista. Luego, al ver las fotografías, agregó: "Ah, sí, son fans de él. No veo nada raro".

Barby se mostró muy tranquila más allá de las publicaciones y contó que está pasando unos días de relax con su pareja. "Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa", cerró, dejando en claro que imágenes no repercutieron en su vínculo. Al parecer todo está bien entre ellos o al menos es lo que asegura Barby quien ya enfrentó varios rumores de infidelidad por parte del Polaco, aunque la realidad es que por ahora todos fueron negados y en ninguno de los casos hubo una prueba contundente.