¡Bloqueada!: Dalma Maradona reveló el modus operandi del entorno del Diez

“Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor”, exclamó la más chica de las hijas de Claudia Villafañe.

Ante este pedido desesperado, esta tarde, Dalma reveló que obtuvo respuestas. Pero no la esperada. “Jorge Rial, gracias por la nota de ayer. Mi papá ‘recuperó’ su número sólo que ahora estoy bloqueada. No voy a parar pero igual muchas gracias por la ayuda. Son de manual”, escribió para evidenciar cómo estaba la situación tras su visita a Intrusos.

Embed Gracias @rialjorge por la nota de ayer! Mi papá “recuperó” su número sólo que ahora estoy bloqueada! NO VOY A PARAR pero igual muchas gracias por la ayuda! #sondemanual — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 11, 2020

Desde hace años, Dalma y Gianinna Maradona denuncian un cerco en torno a Diego Maradona. Según las hijas del Diez, pese a un reciente acercamiento que llegó a los medios de comunicación, el contacto con su padre se ha vuelto engorroso y complicado por distintas maniobras –que suelen atribuir al abogado Matías Morla-.

Ayer, durante su visita al programa de espectáculos, la madre de Roma amplió estos conceptos durante una charla telefónica con Intrusos. “De un día para el otro no pude hablar más con mi papá. Si las personas que lo manejan, como dijo Roció, son su entorno, están muy mal. Para mí fue una sorpresa llamarlo y que me digan que el número no existe. No sé si mi papá sabe lo que pasa”, aseguró.

Por otra parte, Dalma contó algunos detalles que desmienten algunas afirmaciones recientes de Rocío Oliva, a quien le atribuye esta maniobra de alejar a Maradona de una parte importante de su familia. “Estuvo con ustedes y les mintió en la cara. Está muy asesorada por su abogado”, cuestionó a Jorge Rial y su equipo. Como ya lo sabemos, esta historia continuará.

