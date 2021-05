Bob Dylan argento: 5 particulares covers de músicos nacionales

Las brillantes letras de Dylan, que marcaron y siguen marcando a generaciones de músicos, son una fija a la hora de los covers en el mundo del rock. Desde Hendrix, Los Ramones o Guns and Roses a bandas más modernos como Queens of the Stone Age y The White Stripes reversionaron sus himnos.

En POPULAR repasamos algunas adaptaciones que se hicieron en el rock nacional de sus canciones. De Fito a La Mancha de Rolando pasando por Charly García.

¿Qué pensará el viejo Bob Dylan de estos covers?

- Fito Paez - Doblen Campanas (Ring them bells)

- Mancha de Rolando - Mis primeras páginas (My Back Pages)

- Charly - Casandra Lange: Positively 4th Street

- María José Cantilo - El Huracán (Hurricane)

- Andrés Calamaro - Make You Feel My Love

Bonus Track: Sabina - El hombre que puso nombre a los animales (Man gave names to all the animals)