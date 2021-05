Bob Dylan cumple 80 años: artista fundamental de la música

Bob Dylanescribió clásicos del cancionero popular como "Blowing in the Wind", "Like a Rolling Stone", "Mr. Tambourine Man", "Subterranean Homesick Blues", "Highway 61", "Lay, Lady, Lay", "Knockin' on Heaven's Door" y "Tangled Up In Blue", por mencionar apenas unas pocas de sus cientos de composiciones. Y editó discos fundamentales como "The Freewhelin'Bob Dylan", "Bringing It All Back Home", "Highway 61", "Blonde On Blonde", "Blood On The Tracks", "Love and Theft" y "Modern Times", entre tantos.

Grandes éxitos

Embed

ADEMÁS:

Nació Donatello, el hijo de Noelia Marzol

El Festival de Glastonbury se vio de manera gratuita

Desde su fulgurante irrupción en escena en 1962, el artista fue erigido como el portador de un mensaje llamado a cambiar la cultura joven en Estados Unidos y proyectar esa revolución al resto del mundo. "El mensaje básico de Dylan y lo que nos impactó desde el principio fue la libertad. Eso acompañaba lo antibelicista y era lo que lo diferenciaba de todos sus compañeros folk de protesta", expresó el poeta y periodista Pipo Lernoud, organizador en 1967 del primer "encuentro hippie" en nuestro país.

La profusa obra de Dylan a lo largo de 60 años de trayectoria lo proyectó como el letrista más revolucionario en la historia de la música, un reconocimiento que a nivel galardones tuvo su pico máximo en 2016 con el Premio Nobel de Literatura.

"Su primer gran mensaje, la idea de liberación de los mandatos paternos, fue uno de los que más fuerte pegó en sus pares generacionales", remarcó Pipo Lernoud. El propio Dylan confesó ante Scorsese: "Me fui de mi casa muy chico buscando mi hogar. Todavía lo estoy buscando".