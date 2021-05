Nació Donatello, el hijo de Noelia Marzol

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok)

Cuandotransitaba el quinto mes de embarazo, en febrero de este año, se casó conen la sede central del Registro Civil. La ceremonia fue muy íntima con un grupo reducido de personas. En el día de hoy ambos fueron padres por primera vez juntos y la actriz publicó una foto en sus redes contando la felicidad que sienten.

“Rami ayudó al doctor Javier Sigla a sacarlo mientras Claudia Lozano me enseñaba y contenía. Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único. Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicos, doctores, camilleros, ecógrafos, partera, etc. Soy intensamente feliz”, contó la bailarina luego de dar a luz a su primer hijo.



Noelia también agradeció todos los mensajes de cariño y explicó:“Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación”.