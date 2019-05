Bobby Flores: "Me pone bien ver que un pibe descubre a Spinetta"

El conductor de Re, en la TV Pública, se refirió a su ciclo de actualidad musical y agenda; además de un repaso por sus nuevos compañeros de ciclo

"Creo que Re, en la tele es un refugio. Por lo menos estamos en la antípoda de lo que se usa: acá no hay concurso, no hay vértigo, no regalamos nada, no hay escenografías rotativas... apenas un tipo sentado mostrando música. Y mientras puedas ver una vez por semana a un Peter Gabriel antes de dormirte, ya nos convertimos en un pequeño refugio para salir un rato de la norma", dice Bobby Flores, que ya cumplió su primer mes en el aire al frente de Re, un programa de agenda y actualidad musical en la TV Pública (Va de lunes a viernes de 23,30 a 00 hs).