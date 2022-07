Bombazo de una trans entre rumores de crisis de Wanda Nara e Icardi

La modelo disfruta de las playas y las noches de Ibiza junto a su hermana Zaira Nara y sus hijos, ambas tomándose unas vacaciones de sus maridos. Por su lado, Mauro Icardi se encuentra en China haciendo la pretemporada del PSG, mientras que Jakob Von Plessen, esposo de Zaira, disfruta sus vacaciones en safaris.

La distancia en las parejas siempre genera algún problema, sin embargo, parece ser que, entre Wanda e Icardi, la distancia logra poner en jaque a la relación.

Las imágenes de Wanda pasándola bien en las fiestas de Ibiza -las cuales dicen que no le gustaron para nada al jugador de fútbol- y las confusas interacciones en redes entre ambos, despertaron una vez más los rumores de crisis.

Como si fuera poco, apareció en el radar la chica trans con la que alguna vez le atribuyeron un romance a Icardi. Se trata de Guendalina Rodríguez, quien en octubre de 2021 en una entrevista con Ulises Jaitt reveló sus encuentros con Icardi. Dio detalles de sus encuentros, reveló que una vez le pagó y afirmó: “A Icardi le gustan las chicas trans. Está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional".

Guendalina puso en sus redes un mensaje que no pasó desapercibido y dio de que hablar. “Finalmente después de algún tiempo, pronto formalizaremos nuestra historia. Créanlo o no, después de 3 años de rumores. Desafortunadamente no es fácil hoy en día admitir estar con una trans”, afirmó en su publicación de Instagram, donde subió una foto de Mauro Icardi de espaldas.

Pero a pesar de generar polémica, no hay ningún dato que pueda confirmar la “nueva relación” de Mauro Icardi con Guendalina Rodríguez. La publicación de Instagram muestra que la geolocalización de la foto fue subida en Buenos Aires, por lo que los dos “posibles” amantes estarían muy lejos uno del otro.