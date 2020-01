Bozal legal: "La Faraona" ya no podrá mencionar al "Chompiras"

“Está reclamando el 30 por ciento de todo lo mío. Dice que hacía gestiones y organización de shows, contenidos audiovisuales, viajes, desarrollo de proyectos, comunicación con medios, asistencias varias, etc. Quiere el 30 por ciento de mis videos de YouTube, de mis canciones, de los viajes que pagué yo", explicó Cirio en su momento. Y ahora, esta novela suma un nuevo capítulo.

Es tarde, el influencer informó que por cuestiones legales ya no podrá mencionar a su ex pareja en sus redes sociales que publique ni siquiera si se refiere a él como “El Chómpiras” –un apodo que se viralizó entre sus fans-. Incluso, por un pedido expreso de la Justicia, el humorista tuvo que borrar todo el contenido en el que se refería a su pareja.

“Por orden judicial he removido contenidos que publiqué sobre cuestiones privadas de una persona a la que me referí como ‘el chómpiras, quien me demandó por ello´”, reveló la Faraona en un tuit.

Después de este anuncio, se filtró la resolución de la medida cautelar emitida por el Juzgado Civil 24 donde se detalla que "La Faraona" deberá pagar 400 mil pesos cada vez que no cumpla con esta orden. Inevitablemente, por fuerzas mayores, "El Chompiras" dejará de ser un personaje clave en esa suerte de reality. Lamentablemente, el show se quedó sin su antagonista más famoso.

juzgdo 1.jpg

juzgado 2.jpg

juzgado 3.jpg

juzgado 4.jpg

