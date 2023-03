Bruce Willis cumplió años y juntó a toda la familia

En las imágenes se puede ver a Emma Heming Willis -actual esposa de Bruce- y a Rumer, Tallulah Belle, Evelyn Penn, Scout LaRue y Mabel Ray, las cinco hijas de la estrella de Hollywood.

Bruce 2.mp4

En el video, se puede ver a toda la familia del protagonista de la exitosa saga "Duro de matar" le cantándole el "Happy Birthday" mientras que el actor bromea con sus hijas y sopla la vela de la torta.

Captura de pantalla 2023-03-20 a las 09.30.30.png

"Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family. Thank you to everyone for the love and warm wishes - we all feel them." ("¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos") fue el texto con el que Demi Moore acompañó el video en sus cuentas de Instagram y Twitter.

La salud de Bruce

La familia de Bruce Willis, retirado de las pantallas desde hace año, informó a y través de un comunicado que -luego de realizarse una serie de nuevos estudios- el actor estadounidense había sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

"Desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal" especifica el texto del comunicado.

image.png

Días atrás, Emma Heming solicitó a los periodistas que mantengan la distancia cuando ven al actor en público y no le griten. En un video publicado en Instagram, la actual esposa de Bruce Willis, relató un incidente que sufrió con algunos fotógrafos que intentaron hablar con el actor en la vía pública mientras intentaba reunirse con unos amigos en Santa Mónica, California.

La modelo de 44 años pidió que “por favor no le griten a mi esposo preguntándole cómo está o lo que sea" y agregó "simplemente no lo hagan. Denle su espacio. Permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevarlo del punto A al punto B de manera segura”.

Durante cuatro décadas Bruce Willis ha protagonizado numerosos éxitos como la saga de “Duro de matar”, "El Quinto Elemento", “Armageddon”, "Sin City" y la muy recordada “Sexto Sentido".