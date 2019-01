A través de relatos de presuntas víctimas, el metraje evidenció cómo el realizador los invitaba a fiestas privadas con mayores y les prometía papeles en sus films. Curiosamente, el documental no tuvo recorrido comercial y su visualización se ha vuelto compleja hasta en formatos digitales. Pero más allá de ese cerco corporativo, la verdad estaría saliendo a la luz.

Entre los casos de abusos de menores se encontraba el de Michael Egan, quien denunció haber sido violado cuando era menor de edad. Pero, en 2014, esta investigación se cerró por inconsistencias en su relato. Sin embargo, ya en diciembre de 2017, César Sánchez-Guzmán acusó por el mismo motivo a Singer y su caso aún sigue en la Justicia.

A pesar del silencio en torno a estas acusaciones, los medios estadounidenses ahora sí han puesto el nombre de Singer en el ojo de la tormenta. Según informó The Atlantic, cuatro hombres aseguran haber mantenido distintos encuentros sexuales con el cineasta cuando eran adolescentes a finales de la década del '90.

Uno de los acusadores, Victor Valdovinos, dijo que era un extra en el rodaje de El Aprendiz (Apt Pupil, 1998) cuando el realizador le acarició los genitales. En tanto, los otros tres relataron circunstancias similares.

"Te ponía las manos debajo de los pantalones sin consentimiento (…). Era un depredador: atiborraba a la gente con alcohol y drogas y luego practicaba sexo con ellos", señaló uno de ellos.

Frente a esta publicación, el abogado del director, Andrew Brettler, negó las acusaciones. Además, Singer emitió un comunicado y recordó que la revista Esquire decidió no publicar esas mismas acusaciones tras comprobar que no contaba con fuentes creíbles.

"Eso no ha impedido que el escritor haya vendido la historia a The Atlantic. Es triste que este medio se rebaje a este bajo nivel de integridad periodística. De nuevo, me veo forzado a reiterar que esta historia rehace acusaciones procedentes de demandas falsas presentadas por personas con ganas de mentir para ganar dinero o atención", señaló Singer.

Además, el director agregó que no le extraña que esta historia se publique ahora justo en pleno éxito de Bohemian Rhapsody, candidata a cinco premios de la Academia. Una teoría conspirativa que los autores niegan con un dato contundente: su investigación duró más de 12 meses y contó con 50 fuentes diferentes.

