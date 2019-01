Natacha llegó a Tribunales acompañada por su abogado y su hermano, Ulises, para exigir la detención de los dos hombres acusados de violarla.

Emocionalmente desbordada por la delicada situación, la mediática quebró en llanto en la sede judicial. “Fui violada en reiteradas veces. ¿Hace falta que tenga que dar detalles? ¿Qué querés que me desmaye? ¿Qué querés que me largue a llorar? Ya me descompuse. A la víctima se la destroza acá. ¡¿Cómo no voy a llorar?! ¡Me violaron! ¡Me violaron! ¡Me violaron!”, exclamó Natacha, antes de abandonar el móvil de Telenueve.

ADEMÁS:

Por otra parte Natacha le apuntó al colectivo de actrices a quienes acusó de no apoyarla en su reclamo. “Si hay algo que me saca de quicio es la gente que opina porque no le toca de cerca. Mirá lo que pasa con el grupo de actrices, cuando hablé de la pedofilia salieron a tirar a matar, ahora pasó el caso Fardín que no digo que no sea verdad o mentira pero, ¿y las pericias? porque lo que yo pasé no vi que lo pasen (ellas). Acá no están abrazándome y acompañando. Todo hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, aunque pase el tiempo y yo lo demostré”, contó.

Por otra parte en medio de una crisis de llanto Natacha enfocó su mirada ante la cámara y les habló a las persona que acusa de violarla: “Les diria que se entreguen, que están hasta las pelotas, están las pericias, están las pruebas, está todo”.

Ahora es la Justicia, a partir del testimonio de Natacha, la que debe resolver si le da lugar al pedido de su abogado y pide la detención de los acusados.i