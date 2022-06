BTS lanzó el teaser de su nueva canción

La nueva canción de BTS, "Yet to come" (The most beautiful moment in life), será el single principal del álbum "Proof" que se podrá escuchar el viernes.

Big Hit Music liberó el teaser oficial de la nueva canción de BTS, “Yet to come” (The most beautiful moment in life), la cuál será el single principal del álbum “Proof” que se podrá escuchar el viernes.