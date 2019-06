Burlando ahora desliza una conspiración contra Darthés

"Yo les pido un poquito de paciencia, tengo la esperanza que cuando esto tome color uno va a poder de alguna manera explicar por qué se le hizo esto a Juan Darthés", dijo el letrado que representa al actor

Fernando Burlando tiene a su cargo la defensa de Juan Darthés. El actor fue denunciado por la actriz Thelma Fardín, por violación, además de otra denuncia que tiene por acoso que le inició Anita Co. Ante semejante exposición, el abogado está buscando la mejor defensa y ya cambió varias veces la estrategia. Después de decir que en el caso de Thelma "hubo consentimiento" y que su defendido debería venir a enfrentar a la Justicia, ahora contó en Intrusos que no va a venir a la Argentina ya que no puede enfrentar situaciones de crisis.