Quentin Tarantino planea llevar al cine el crossover de Django y el Zorro

Curiosamente, el realizador ya ha afirmado que su filmografía llegará a su fin cuando ruede un total de diez películas -la novena será la inminente Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)-. ¿Se despedirá con la impensada secuela de Django sin Cadenas (Django Unchained, 2012)? Si bien no hay información al respecto, varios medios especulan en que se limite a la producción y no interceda en la dirección del proyecto.

En las viñetas, la historia comenzaba varios años después de lo visto en la gran pantalla y mostraba como el cazarrecompensas partía hacia el Lejano Oeste porque su cabeza tenía un elevado precio en el Este. Durante esta travesía, él conoce a Diego de la Vega y se siente fascinado por su rol como paladín. La química es inmediata: ambos desean liberar a los indígenas locales de la esclavitud.

Revisionismo histórico y cultura pop, dos cuestiones que el maestro Tarantino ya ha mezclado con maestría a lo largo de su filmografía.

