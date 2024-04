Mariana Fabbiani: "Terminé muy angustiada"

Es que en el trailer de la película se puede ver cómo recrearon la nota que la periodista le hizo a la joven entrerriana. "Hay momentos donde inclusive me veo intentando no confundirme con el personaje. No sentí piedad pero sí reconozco que estas personalidades te dejan muy cargadas", recordó.

"Cuando me fui de esa nota, salí muy angustiada, me fui con una angustia terrible. Tenía hasta una sensación de cuando uno conversa con alguien que es un psicópata y en un punto te hace sentir culpa. Entonces, fue una sensación de confusión la que sentimos", agregó en DDM.

"De hecho recuerdo que charlando con uno de los camarógrafos me dijo: ‘Qué divina que es’. Y yo decía: ‘íNooo!’. Pero claro, era ese estilo que tenía ella para que en el momento dijeras: ‘¿Es capaz esta persona de haber hecho lo que se dice?", recordó.

Al mismo tiempo, Fabbiani explicó: "mis herramientas fueron estar lo suficientemente informada sobre la causa y tener presente todo el tiempo quién era ella, qué fue lo que pasó, quién era la verdadera víctima de esto que pasó. Era importante generar un buen clima, intimidad para que ella se prestara a hablar, pero con la justa distancia".

"Yo iba a conocer a fondo esta persona que había hecho esto. Y a ver si decía algo que no había dicho antes. Y creo que algo de eso pasó. Porque ella hizo unos silencios y hasta te podría decir que se nota en los momentos en los que miente, porque es bastante transparente en su mirada. El motivo era conocer a fondo a esta personalidad: de cómo una chica que tenía su vida ordenada, que vivía con una familia con todas sus necesidades básicas cubiertas, de un día para el otro es capaz de matar por la espalda a su novio", completó la conductora.