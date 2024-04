La categórica decisión que tomó Oscar Martínez

Luego de expresarse admiración mutua, el invitado recorrió su carrera profesional y recordó el éxito de “Relatos Salvajes”: “Después de Relatos empecé a filmar sin parar, hice en un año 4 películas”.

En otro momento de la entrevista, Fernando Dente decidió preguntarle a Oscar cómo es vivir lejos de Argentina: “Extraño el país que ya no es, estoy feliz de haber tomado la decisión que tomé. El ánimo social no está pasando el mejor momento, la gente está crispada, angustiada, triste, en cambio en Madrid la gente está acostumbrada a vivir en la calle. Entonces el contrate en muy fuerte y eso me apena. Ahora no pienso en volver a vivir en Argentina”.

El actor presentó hace pocos días su más reciente trabajo, la serie “Bellas Artes”, que se puede ver por Star+, y estuvo en varios programas de televisión promocionando el proyecto creado por Gastón Duprat y Mariano Cohn. Sin embargo, reconoció que no le gustan los programas de espectáculos.

“Cuando empezó la cultura de los programas de espectáculo que no son de espectáculo, te agarraban en una separación y te tenías que bancar que dijeran cosas y ahí lo pasé mal por la notoriedad”, aseguró el actor.

“Cuando murió mi padre me pusieron cámaras en el velatorio y nos siguieron hasta el cementerio mientras estaban mis hijas y hermana que no podían tolerar eso”, recordó.