Camila Homs habló del posible romance entre Rodrigo de Paul y Rocío Robles

Fue por eso que esta vez el representante de Mac Allister se apuró en salir a desmentir la información sobre la supuesta noche de pasión con Rocío. Pero en ese mensaje que envió a Ángel de Brito sumó otro detalle: dijo que la modelo se había ido del lugar con el anfitrión de la fiesta, Rodrigo de Paul.

Quien opinó sobre este supuesto romance fue la ex de De Paul, Cami Homs, durante una entrevista con LAM: "Me parece genial. Es una bomba ella, así que los felicito. Lo felicito más a él que a ella”.

“Creo que hacen linda pareja, pero no voy a hablar de esto, chicos, es cualquiera. No le voy a elegir la pareja a mi ex, imaginate. Que sea lo que él quiera. Nada más”, siguió. “Mientras le haga bien a él, todo genial. Calculo que si le hace bien a él, a mis hijos también le hará bien. Mientras quiera a mis hijos, todo bien”, concluyó.