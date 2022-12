Camila Homs pasa su peor fin de año

En el marco de un evento en el balneario uruguayo, el periodista Gustavo Descalzi del programa "Intrusos" (América TV) la entrevistó y le preguntó sobre la denuncia del padre de sus hijos, a lo que la modelo respondió “No recibí ninguna notificación, así que no puedo hablarte del tema”.

Embed

Horacio Homs también se defiende

El futbolista Rodrigo De Paul presentó una denuncia penal por amenazas contra su ex Camila Homs y el padre, en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, Horacio Homs -el papá de Camila- habló del escándalo en forma telefónica con "Nosotros a la mañana" (El Trece) el programa del Pollo Álvarez, conducido temporalmente por Leo Montero, “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado” aseguró.

Embed

Durante la nota, el periodista "Pampa" Mónaco aseguró que en la denuncia, el jugador había confirmado que el empresario le envió “un mensaje con una colección de insultos y que contaría en los medios que le habría robado dinero”.

No te quiero más

En medio de este escándalo mediático-judical, Ángel De Brito confirmó en su programa LAM (América TV) la separación de Camila Homs con el empresario Carlos Benvenuto “Charly se pudrió" explicó "se cansó de Rodrigo De Paul, se cansó de que Camila estuviera pendiente del Mundial de Qatar y del famoso dedito (el gesto de fuck you que hizo Camila en un video de Instagram dedicado a Rodrigo)

“Esto fue lo que hizo que él dijera "Escuchame Camila, si vos estás conmigo ¿por qué le seguís enviando indirectas al papá de tus hijos?" agregó el periodista.

"No soy un estafador"

El 2 de agosto del 2022 el abogado Ignacio Trimarco recibió una carta documento de Camila Homs, en donde le revocaba el poder de ser su abogado y anulaba el convenio de honorarios suscripto oportunamente entre las partes, el motivo que alegaba la modelos era "enojo por la repercusión mediática” y cierta presunta deslealtad del letrado que la patrocinaba.

H y T.jpg Camila Homs vs. Ignacio Trimarco

Por ese motivo, Trimarco accionó judicialmente para que se le reconozca la tarea realizada, que significó el acuerdo de cuota que Camila Homs recibe por parte de su expareja, el jugador Rodrigo De Paul.

Además, el abogado mostró su indignación en "Intrusos" (America TV) por la forma en la que la modelo se refirió a él y a su desempeño profesional “Ya dejé de ser su abogado y vine a defenderme a mí mismo porque me expuso y no voy a permitir que me trate de estafador” expresó.