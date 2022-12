Zaira Nara y Facundo Pieres blanquearon en Punta del Este

La hermana menor de Wanda cruzó el charco para festejar Año Nuevo y allí se encontró con el deportista, con el que estaría viviendo un romance desde hace un tiempo considerable, más allá que nunca se mostraron juntos.

A pesar de que durante largas semanas evadieron las preguntas sobre su relación, el miércoles 28 de diciembre fueron vistos en un evento exclusivo en el que también estuvieron presentes Susana Giménez y Marcelo Tinelli, pero además, horas antes, Pieres había comenzado a seguir a la hermana menor de Wanda Nara en las redes sociales, un gesto de acercamiento que no pasó desapercibido.

Zaira se separó de Jakob Von Plessen como consecuencia del escándalo que se desató cuando su hermana descubrió el affaire de Mauro Icardi con Eugenia "China" Suárez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elejercitodelam (@elejercitodelam)

Luego de meses de crisis, a fines de septiembre Nara hizo pública la ruptura del padre de sus hijos Malaika y Viggo."Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", fue el mensaje que publicó la hermana menor de Wanda.

Según trascendió, una de las cuestiones que marcó el quiebre final fue el acercamiento de ella con Pieres. Si bien el empresario también se vio envuelto en versiones de infidelidad con la modelo Jimena Buttigliengo, Zaira Nara había salido desmentirlo.

"Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París", declaró en Diálogo con Pía Shaw.

Por otra parte, el romance con Pieres le habría costado una amistad a Zaira, ya que el deportista estuvo anteriormente en pareja con Paula Chaves.

"Ellos se habían visto en Miami, cuando Zaira estaba en crisis con Jakob y a Paula le pareció bien que hablara con él para darle celos a su pareja, pero cuando vio que iban en serio, no le gustó. Todo mal por ahí", dijo la periodista Paula Varela. Lo cierto es que, al menos públicamente, la relación entre las modelos se enfrió.