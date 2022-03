Cande Tinelli también se sumará a OnlyFans

“Es un hecho, tengo OnlyFans”, escribió la hija de Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram.

image0 (6).jpeg

OnlyFans en un servicio de suscripción de contenido para adultos. Quienes generan material erótico mediante imágenes o videos pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscriptores a su perfil.



Cande se sumó al sitio que es tendencia desde hace un tiempo y que cuenta con la participación de otras famosas. Florencia Peña fue una de las primeras en contar públicamente que se había creado un perfil en dicha app. "Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”, había señalado la actriz cuando lo comunicó.



Silvina Luna y Silvina Escudero fueron otras mujeres del medio que decidieron sumarse al sitio y mediante sus redes sociales promocionaron su perfil con el objetivo de tener un mayor número de suscriptores.