Canta Conmigo Ahora: comenzó la segunda temporada

Tucumán dio el primer paso

Lucas Barros fue el primer participante en abrir la pista del Canta Conmigo Ahora en esta segunda temporada. El tucumano eligió el tema "I´m not the only one" (Al menos no soy el único) de Sam Smith, con los 94 puntos que le dio el jurado del programa de Marcelo Tinelli logró superar cómodamente el primer duelo.

En la cima

Dahiel Sulas, de San Miguel -Pcia de Bs.AS.- fue el segundo participante en superar el duelo con Tati, y con los 74 votos que obtuvo del jurado del Canta Conmigo Ahora, por su interpretación de "La cima del cielo", el tema de Ricardo Montaner. Marcelo Tinelli se permitió la infidencia de contar que Dahiel fue novio de Ailén Peralta, una de las finalistas de la primera temporada.

Sin pausa

Daniela Rocío, la joven de San Antonio de Padua, fue la última participante de los duelos en pasar a la siguiente ronda de la nueva temporada del certamen de canto de Marcelo Tinelli. Con los 83 puntos que obtuvo del jurado de Canta Conmigo Ahora por su interpretación del tema "Viveme" de la cantante italiana Laura Pausini, consiguió superar la primera fase con comodidad.