Canta Conmigo Ahora: noche difícil para llegar al podio

De Corrientes con amor

La joven correntina Juliana Gallipoliti, de 22 años, conmovió con su historia de bullying cuando estaba en el colegio, y se animó con cuerpo y alma al tema de músico estadounidense Bruno Mars "When I was your man" (Cuando yo era tu hombre). El jurado la califico con 89 puntos.

El cordobés que clavó podio

Mariano Bustos, el carpintero cordobés de 30 años, interpretó la canción "Hoy tengo ganas de ti" del mexicano Alejandro Fernández y se lo dedicó profundamente emocionado a su mamá. El músico que confesó su inseguridad y timidez, sufrió mucho bullying en el colegio, obtuvo 91 votos y se ubicó en el tercer lugar en el podio.

Duelo de cordobeses

Por un lugar en la final, debieron enfrentarse en el Sing Off los cordobeses Mariano Bustos y Camila Mercado.

La elección del carpintero de 30 años fue "Shallow" el tema interpretado por Lady Gaga y Bradley Cooper en la película "Nace una estrella" y que obtuvo un Óscar a la Mejor Canción Original en 2018, mientras que la joven Camila, de 18 años, hizo su versión de "Me vas extrañar", la canción del mexicano Joss Favela.

La votación del jurado del programa de Marcelo Tinelli fue 95 a 72 puntos. Enterate quien pasó a la final mirando este video.

El puntaje perfecto

En la noche del miércoles la joven santafesina de 21 años Avril Lerman logró el puntaje perfecto: los 100 votos del jurado por su interpretación de "Nessun dorma" (de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini) y conmovió hasta las lágrimas a los jurados, que la terminaron ovacionando. Vale la pena recordar su performance, ya que se aseguro un lugar en la final al obtener el puntaje perfecto.