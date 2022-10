Canta Conmigo Ahora: de Rosario llego un huracán

ofrece semejanzas y diferencias con la primera que consagró a Nicolás Reyna. La esencia es la misma y con la conducción de Marcelo Tinelli, participantes de todo el país buscando la aprobación del panel de 100 jurados.

El huracán de Rosario

En el primer duelo de la noche, la rosarina Giuli Ramos había dejado la música y volvió para poner de pie a los cien jurados del Canta Conmigo Ahora con su versión del tema “Oh! darling” de Los Beatles y se transformó en la primera participante del programa de Marcelo Tinelli en obtener puntaje perfecto de la segunda temporada .

Profundamente emocionada Giuli agradeció entre lágrimas “Poder llegar a mi casa y decirle a mis hijas que canté en este escenario es algo que no lo puedo pagar con nada, así que gracias”.

Fue Inolvidable

Héctor Amigorena tuvo revancha, no pudo estar en la primera noche de la primera temporada del "Canta Conmigo Ahora" por una faringolaringitis que lo dejó mudo. Para su primera presentación, el participante de Gral. Roca, Río Negro, eligió el bolero "Inolvidable" del cubano Julio Gutiérrez y cautivó al jurado que le otorgó los 82 puntos lo que le permitió ganar el duelo y pasar a la siguiente ronda del programa de Marcelo Tinelli.

La dejaron ser

Candela Esmeralda, la representante de Chivilcoy, Pcia de Buenos Aires, llegó al corazón del exigente jurado del certamen de Marcelo Tinelli y consiguió 92 votos con su versión "Let it be", otro clásico de Los Beatles, que estuvieron presentes en la apertura de la noche en la voz de la rosarina Giuli Ramos.