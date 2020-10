Cantando 2020: el cruce entre Laura Novoa y Pato Arellano

La actriz y el cantante pasaron por la pista para interpretar el tema musical de la novela "Poliladron", pero la tensión entre ellos se notó incluso antes de comenzar a cantar. El conductor del programa, Ángel de Brito quiso averiguar qué sucedía, pero Novoa insistió en hablarlo después de cantar y dijo: "Vamos a hacer catarsis".

De Brito aprovechó la presencia del jefe de coaches, Sebastián Mazzoni, y le preguntó qué era lo que sucedía y él aclaró que lo que pasaba entre la pareja era tanto a nivel profesional como personal. ¿Tiene que ver con la elección de los temas? -preguntó De Brito- y Mazzoni explicó que a Laura se le ofrece un gran repertorio de canciones y que luego entre ellos toman la decisión.

Elegimos una en la que más o menos pueda aportar porque si elegimos una de Pavarotti yo no llego. Elegimos en las que intento cantar un poco mejor", justificó Novoa ante el gesto de Arellano demostrando su falta de participación en la elección de los temas.

"Me parece que lo que tiene Pato es bronca acumulada, tiene cosas para decir y no puede. Eso es lo que siento, como una ira", apuntó enseguida Moria Casán.

Laurita Fernández indagó un poco más y dijo: Pato, ¿Puede ser que te hayan bochado todas tus propuestas de canciones? Y ante eso, Arellano respondió: "Sí, pero, osea. Eso, igual lo puedo entender, yo entré al certamen con una energía... Estaba pasado de energía - explicó y añadió: "Entre al primer zoom con Laura y le dije 'tengo 300 canciones para proponerte' y después me fui ubicando en mi palmera porque es cierto lo que ella dice. Ella tiene que elegir canciones que le queden cómoda", concluyó.

La performance no gustó y lo que más remarcaron fue que se notó, sin duda, el problema entre la pareja. La primera en dar la devolución fue Nacha Guevara quién remarcó que la energía que manejaban entre la pareja era "el regreso de los muertos vivos".

Y añadió: "Es una energía tan abajo. Laura vos empezaste muy raro, y Patricio cuando el otro empieza mal y te da una nota que no es la que tiene que ser es muy difícil que arranques. Igual lo salvás siempre porque tenés oficio, pero la verdad es que no pasó nada".

Por su parte, Karina La Princesita, dijo:"Me parece que la única forma de volver a conectar, que no es lo que está sucediendo, es decirse las cosas. Algo sucede y se nota, pero Laura destaco que tu postura es distinta, se te ve más relajada, en eso hay un avance. Pero no se miraban, fue feo verlos"

El total de la puntuación fue de catorce puntos -sin contar el voto secreto de Mediavilla- y fue una de las más bajas hasta el momento, por ello la pareja deberá enfrentarse a Paula Trapani y Cachete Sierra en el duelo de esta noche.