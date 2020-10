"Que pesada la señorita. Insiste con el tema de 'se escondieron detrás de un coro'!! Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales #harta!", fue el mensaje publicado por Natalia en las historias de Instagram.

Frente a esto, Cociuffo explicó el por qué del mensaje: "Lo que me pasó fue que en la devolución a Lola (Latorre) y Lucas (Spadafora) dijo algo de los coros y nos cortó a nosotros -refiriéndose a los coaches- ". Y añadió: "Encima al otro día volvió a insistir en el tema cuando daba la devolución a otra pareja y ahí dije "bueno basta"".

"¿No sentís que te excediste un poco? Porque a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltándolo”, apuntó Karina. "No sé, me parece que es lo que sentí. Vos nos faltaste primero el respeto cuando en la discusión que habíamos tenido nos cortaste la opinión”, le respondió Cociuffo. Y Karina agregó: “Acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido”.

"Me parece muy fuerte que digas ‘hagan silencio’ no lo voy a hacer aunque me lo pidas vos ni nadie. A mí me pagan por hablar y si tenés un problema a lo sumo lo hablás con la producción. Te excediste”, concluyó la jurado del Cantando 2020.

Pero eso no fue todo, y de rebote ligaron los cantantes que se tuvieron que contentar con un 1 por parte de Karina: “Lo de hoy no me emocionó. Estuvo bien hecho y, ¿sabés que? Voy a bajar puntos por la coach, por lo irrespetuosa que es y voy a poner un 1. Lo lamento en el alma, pero estas cosas ya me cansan. Ahora díganme que soy una irrespetuosa con razón y que soy incoherente”, expresó.

Oscar Mediavilla, por su parte, no estuvo de acuerdo con la actitud de Karina La Princesita y decidió "apoyar" a los participantes poniéndoles un 10. "Considero que es más importante lo que se escuchó en la pista que los problemas que pueden haber con otras personas", explicó Mediavilla aumentando así aún más el enojo de la jurado quien remarcó: "El día que a Alex (Caniggia) le pusiste un 0, tampoco el equipo era para un 0 y lo pusiste igual. Entonces tené un poco de empatía con lo que me está pasando esta noche".