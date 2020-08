Cantando 2020: Moria Casán amenazó con renunciar porque no la dejan hablar

Y en ese sentido, la vorágine enojó a “La One” que intentó intervenir luego de que Adabel Guerrero y Leandro Bassano pasaran por la pista, no le dieran el espacio y tras contenerse unos minutos, performance de Dan Breitman y Florencia Anca mediante, pidió un micrófono y no se calló absolutamente nada.

"Quiero aclarar una cosa. Recién yo quise hablar. Entiendo que todo tiene que ser dinámico para que entren las cuatro parejas, por la nueva vida y la nueva era. Yo firmé acá, o lo hice venir a César Carozza -su abogado- para que firme, para no ser jurado, porque yo jurado fui durante 10 años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que conozco y a los que no conozco, porque a mí me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espadas", expresó ofuscada.

Embed

Con Laurita Fernández como principal blanco de su fastidio -"Un minuto, Moria, por favor", le dijo la protagonista de Sugar, mientras la jurado intentaba hablar- Casán prosiguió con su descargo.

"Ahora, yo podía frenarlos cuando yo quiera, así me prometieron a mí. 'Moria tiene plano libre'. Tener plano libre, para mí, no es ser jurado como el jurado que está acá, puedo puntuar y puedo a la señorita coconductora 'pulpito' y decirte a vos, Ángel, que hables más, y quería decir una cosa de Adabel porque eso es lo que yo arreglé", indicó.

Y continuó: "Entonces si no se me respeta me voy, no tengo nada en contra de vos ni de nadie, y no me pagan para poner el culo ahí y dar devoluciones y que me estén corriendo, que si no viene el noticiero viene el Covid. No es así la vida".

Con la pretensión de calmar los ánimos de la diva, De Brito no había nada contra ella y que tan solo todo se debía al apuro de cumplir con las cuatro parejas. Sin embargo, la ex vedette fue determinante en su postura: "Entonces voy a puntuar sin dar devoluciones, si me quedo... Después voy a hablar con producción y lo hago hablar a mi abogado porque esto no es lo que planteé".

Y cumplió…