Es que el ex participante indicó Moria "está en un momento agresivo, innecesario me pareció. Yo no soy muy de esos códigos, por eso estamos fuera del certamen. Con Esmeralda Mitre se había peleado el día anterior y le dijo gorda. Hablar de flacos o gordos, de chetos o no chetos, es como la otra grieta".

Por lo que la jurado salió a responderle a través de sus redes sociales: "que revise todo lo que él llama 'mi momento agresivo' a ver cuándo yo le dije gorda a Esmeralda. Todo lo contrario, creí que ella me había dicho gorda a mí y comencé en 'modo show' a gritar INADI, INADI" y advirtió que Persico "no entiende nada del show, así lo demostraste en la pista y te quedaste con la devolución de cheta, baby. No me parecieron profesionales de una banda como Agapornis. Me parecieron amateurs, sin gracia, y el que decidió fue el soberano público".

