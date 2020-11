Cantando 2020: Nacha Guevara lapidaria con Pablo Ruiz

Melina de Piano, la ex compañera de Alex Caniggia, y Pablo Ruiz, ex participante del Cantando 2020, fueron los seleccionados para cubrir la ausencia del otro equipo durante estos 15 días. Pero, la vuelta de Ruiz al Cantando no cayó muy bien que digamos.

Recordemos que Pablo Ruiz fue desvinculado del certamen luego de participar en una fiesta clandestina en plena pandemia y haberlo difundido en redes. Es por ello que siendo una situación muy similar a la de Latorre varias personas se mostraron disgustadas con la elección de la producción. Una de ellas fue la jurado, Nacha Guevara.

“No pensé que volvías. Porque te habían echado. Tengo que decir algo: estoy cansada de que en este país se trate de igual forma a los que hacen las cosas correctamente, que a los que no lo hacen. Es una de las desgracias de esta tierra. Con eso te he dicho todo”, comenzó Nacha.

Por su parte, Ruiz quiso contestarle pero Guevara no se lo permitió y remarcó: “Sigo pensando lo mismo. Una inconciencia. Una falta de respeto a tus compañeros. No voy a hablar más del tema”.

Y luego de dar su opinión al respecto, decidió "castigar" a la pareja dándole el punto al equipo de Cinthia Fernández. “Dado que no apruebo tu conducta, elijo a la pareja 1”, explicó Nacha.