"Cantando 2024": la primera pelea de Milett Figueroa

El entredicho se generó a raíz del comentario de Marcelo Polino, que se encargó de recordar los comentarios de la bailarina sobre la actual pareja de Marcelo Tinelli “¡Cómo arrugó Escudero!" expresó, y agregó "Se pasó de programa en programa hablando mal de nuestra compañera. Dijo que estaba sentada acá porque es la novia de Tinelli y que no conocía nada de su trayectoria”.

Ante la denuncia de Marcelo Polino, Escudero intentó defenderse como pudo “Decir que desconozco su trayectoria, no es hablar mal sobre ella” pero el jurado fue más a fondo “¡Vamos, Escudero! Debutaste conmigo a los 17 años. Te conozco y sé que sos bravísima”.

Escudero no se quedó callada y le respondió a Polino -ante la atenta mirada de Milett Figueroa- "Me encanta ser bravísima, pero eso no es hablar mal. Me parece que, al contrario, ella capaz que tiene una extensa carrera en Perú, pero yo, desde mi ignorancia, no la conozco, y me encanta conocerla ahora” expresó.

“Ayer vi que lo increparon a Marcelo, diciéndole lo mismo. Pobre Marcelo, parecía que la tenía que defender. Pero yo no. Yo no te ataqué” agregó Silvina y involucrando a Milett en la conversación.

Pero la jurada peruana se despegó diplomáticamente de la situación “No, no. Yo elijo enfocarme en lo que realmente me importa y a lo que no me importa no le hago caso; así de simple”.