Cantante orinó en la cara de un fan en el medio de un show

La líder y cantante de la banda "Brass Against" Sophia Urista fue viral en las redes sociales por este hecho insolito.

Sophia Urista es la líder y cantante de labanda "Brass Against", tributo a "Rage Against The Machine". En el medio del show les avisó a sus seguidores que tenía ganas de ir al baño y una persona del público le pidió que le orinara en la cara. Sin dudarlo un minuto más, la vocalista le pidió a las personas de seguridad que dejaran pasar al hombre.