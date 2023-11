Caramelito Carrizo rompió el silencio y habló del nuevo romance de Coco Sily

“Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Fue un regalito del universo, pero no quiero dar muchos datos porque no quiero que se queme. Soy muy cabulero”, explicó Coco en el programa de espectáculos.

“No es del medio, quiero cuidarla y no quiero contar detalles. Dios cierra una ventana y abre una puerta siempre. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar con alguien tan luminoso como es ella”, agregó el conductor visiblemente contento por su nuevo romance.

Con estas palabras flotando en el ambiente, en el programa que conduce Flor de la V fueron a buscar la palabra de Cecilia Caramelito Carrizo para conocer su opinión al respecto: “Me enteré que está de novio y me alegro mucho por él. Es una persona a la que quiero mucho, y él me quiere mucho a mí”, afirmó la conductora.

A l mismo tiempo, Caramelito se mostró feliz por la reconciliación con su exmarido. “Estoy muy contenta con Damián, fue mi pareja durante 25 años. Tuvimos ese tiempo en el que nos separamos y ahora estamos muy bien”, cerró.

Cuando la conductora empezó a salir con Sily, venía de una separación muy dura porque con Damián Giorgiutti estuvo casada durante 25 años y tienen dos hijos en común: Lorenzo y Benito.