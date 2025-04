Tras ser acusado de violencia de género, Roberto Castillo quiere derecho a réplica

El abogado, que tomó relevancia mediática por su actual romance con Cinthia Fernández, tomó una decisión que compartió con sus seguidores en las redes sociales.

El letrado, en su cuenta de Instagram, escribió con letras blancas sobre un sobrio fondo negro: "A raíz de los hechos públicos, he solicitado una excepción a la medida cautelar para dar únicamente dos entrevistas a los efectos de ejercer mi derecho a réplica y contar la única verdad de esta historia".

Seguidamente, agregó: "En principio la solicitud es presentarme en día de mañana en Canal 9 y América TV".

En su mensaje, Castillo se refiere a una medida cautelar impuesta por la Justicia que prohíbe a las partes involucradas hablar públicamente acerca de la denuncia que pesa sobre él y que fue impulsada por su expareja.

Lo cierto es que, ahora, Roberto Castillo presentó una solicitud de excepción a la medida judicial para poder dar su versión de los hechos.

Flor Moyano: "Fui manipulada, expuesta y revictimizada por Roberto Castillo"

Roberto Castillo fue abogado de Florencia Moyano en la causa por abuso sexual contra Juan Martino, durante las grabaciones del reality “El hotel de los famosos”.

Pero el abogado decidió dejar la causa y la modelo tuvo que buscar nuevo representante legal, algo que no le cayó nada bien. Al ver los videos en los cuales Castillo insulta a su ex mujer, Daniela Vera Fontana, Flor Moyano no dudó en expresar su opinión mediante un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy la verdad salió a la luz. Durante el proceso judicial que inicié tras haber sido víctima de abuso, también fui manipulada, expuesta y revictimizada por quien debía defenderme: mi ex abogado, Roberto Castillo”, comenzó a contar la influencer.

“Fui atada legal y emocionalmente por una persona que utilizó mi caso para su beneficio, que me abandonó, que me dejó sola y sembró dudas sobre mí. Hoy, viendo que se conocen públicamente hechos que evidencian su violencia, no puedo hacer otra cosa que reafirmar lo que viví y agradecer no haberme rendido”, siguió.

“No quiero ser parte del circo mediático que siempre buscó construir. Elijo cuidar mi proceso, honrar mi verdad y seguir adelante acompañada por profesionales que trabajan donde corresponde: en la Justicia. Agradezco profundamente a quienes tuvieron la valentía de hablar, porque la verdad sana, y el tiempo, finalmente, acomoda todo. Gracias Rodrigo Tripolone (su actual abogado), a mi familia y a mis amigos por su apoyo incondicional. Son mi gran pilar en todo este largo y duro proceso!”, cerró Flor Moyano.