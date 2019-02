Carlos Perciavalle se disculpó con Antonio Gasalla por sus dichos

Entre tanta polémica ahora llegó el momento para Perciavalle de pedir perdón. De acuerdo con lo que explicó Angel De Brito en Los Ángeles de la Mañana, el abogado de Gasalla, Miguel Angel Pierri, se puso en contacto con Fernando Burlando, letrado del capocómico uruguayo, para evitar una situación que iba a terminar en una demanda en contra de Perciavalle.

“Me gustaría que le haga llegar a Antonio lo mal que me siento de haber lastimado o haber dicho cosas que no le cayeron bien. Yo le pido perdón, yo lo quiero de toda mi vida. Para mí, él lo sabe, es el mejor actor argentino, y una maravillosa persona. Lo quiero mucho y lo último que quiero es que se sienta desgraciado por mi culpa”, afirmó el actor en un video casero que subió a la redes, mirando a cámara y con cara de compungido por la situación que había provocado.

ADEMÁS:

Avengers: Endgame | Marvel comparte la primera sinopsis oficial

Cementerio de Animales: la desgracia persigue a los Creed en un nuevo trailer

El actor aseguró que tuvo charlas con el abogado de Gasalla, quien le hizo entender que se había equivocado. “Quiero agradederle al Doctor Pierri que ha sido tan franco, tan abierto y tan directo y, por supuesto, tan humano, porque este es un problema evidentemente humano. Y gracias a Miguel, y por supuesto gracias a quien tengo al lado, Fernando Burlando, que es un hombre también maravilloso”, aseguró.

Pero lo que llama la atención de este video que el propio Perciavalle subió a las redes, es que no habría salido desde el convencimiento de que habló en un momento que no tendría que haber hecho. Según contó el periodista Angel De Brito, Perciavalle tuvo que pedir perdón “obligado por la situación legal que se le venía encima. Para el público, Gasalla y Perciavalle eran amigos que se peleaban para divertirnos. Pero evidentemente, a Gasalla le duele más que lo diga Perciavalle (que tiene cáncer), y por eso accionó en su contra”, fue la reflexión del conductor. Lo cierto es que forzado o no, al menos llegó un pedido de disculpas. Habrá que ver como lo toma Gasalla.