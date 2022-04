Este lunes, Barbieri salió al aire en Mañanísima (Ciudad Magazine), el ciclo que ella conduce, y dio más detalles de cómo se encuentra el actor.

“Estoy en el hospital donde a Federico le dieron una suite muy grande, hay un lugar separado donde pueden estar los amigos y donde estoy yo. Recién me cayó la ficha de todo lo que pasó porque se podría haber matado”, dijo muy angustiada la conductora.

“La verdad que tengo que agradecerle a Dios que esto no pasó a mayores y que no está grave. La gravedad la tiene en el brazo porque tuvieron que operarlo durante tres horas, pero cuando abrieron se encontraron con tanta arena, tierra y pasto -producto del accidente- que tuvieron que hacerle una limpieza en el hueso y no se lo pudieron arreglar. Entonces cerraron con un fierro largo del codo a la muñeca y tiene clavos que lo sostienen”, detalló en contacto con Matías Alé, quien la está reemplazando.

“Lo primero que pregunté de nuevo es si va a perder el brazo o la mano porque no la podía mover. y me dijeron que esto es no es grave, es dedicado porque es una operación muy trabajosa que la van a hacer en dos veces. La primera ya se hizo que fue la limpieza y la próxima será el viernes, aunque queremos que se adelante al miércoles”, señaló.

Con respecto a cómo se encuentra pasando estas horas el actor, Carmen manifestó: “Lo están acribillando con antibióticos, calmantes y morfina porque los dolores son insoportables. El estado de ánimo de él es bueno y todo el tiempo está haciendo bromas y chistes de mal gusto de humor negro, pero está sufriendo mucho la verdad. Sé que está con un gran dolor, pero lo controlan y lo están tratando genial es el hospital”.

Fede-Bal-Carmen-Sofia.mp4 Así mostraba Fede Bal su internación acompañado de Carmen Barbieri y de Sofía Aldrey.

En tanto, Barbieri destacó la actitud de Sofía Aldrey, pareja de Federico: "La madre sufre, pero su novia se queda toda la noche a cuidarlo porque solamente una persona se puede quedar y le cedí el lugar porque ella es su mujer, claramente son un matrimonio".

En las últimas horas, Carmen también utilizó su cuenta de Instagram solo para compartir la estampita de San Jorge, patrono al que se le pide protección, salud y ayuda para enfrentar las adversidades.

Fede Bal había llegado a las paradisíacas playas de Brasil para grabar algunas imágenes para el programa Resto del mundo, que se emite por El Trece.

De acuerdo a lo que informó en sus redes sociales, la planificación indicaba que irían a Buzios, luego a la isla de Paraty y, más tarde, a Angra do Reis. No obstante, el duro accidente interrumpió los planes a medio camino, y el actor debió ser trasladado de urgencias a un hospital.