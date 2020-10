Carmen Barbieri contó que está en pareja

La actriz abrió la gala de canciones de telenovelas junto a su compañero Mariano Zito, con el tema escrito por Palito Ortega, "El sodero de mi vida" y no solo se llevó un buen puntaje (20 puntos), sino que también sorprendió con la noticia.

carmen barbieri cantando.jpeg

Después de la devolución del jurado la participante se tomó el atrevimiento de mandar un saludo a Sebastián, quien sería su nueva pareja: “Le mando un beso enorme. Tengo a uno que me arrastra el ala. No lo sabe nadie y se llama Sebastián. Hace mucho por mí, no paga mis cuentas, pero hace mucho por mí”, contó entre risas Barbieri.

Y añadió emocionada: “Gracias Sebas por todo lo que haces por mí, porque estás presente, ¡Te quiero!”. “Me cuida en todo sentido de la palabra, me llama todos los días para preguntar cómo me siento”.

La participante se había ausentado del programa durante un tiempo por problemas de salud. Carmen había sufrido una parálisis facial producida por un virus y se vio obligada a abandonar el certamen.

En su momento fue reemplaza por Luisa Albinoni y Fátima Florez, pero la semana pasada volvió a la pista y fue aplaudida por todo el jurado.

Interrogada por Ángel De Brito y Moria Casán, concluyó sobre su situación amorosa: “Él no ve el Cantando porque trabaja mucho, pero hoy lo iba a ver. Nos conocimos por intermedio de Sandra Domínguez”.