Carmen Barbieri reveló detalles de su amor con Guillermo Francella

Invitada al programa Podemos Hablar, de Telefé, ella reveló que se conocieron en Villa Carlos Paz, Córdoba, en tiempo en los que era figura de Matrimonios y algo más y Mesa de noticias.

Francella, que aún no era famoso sino un protagonista de ciclos under y dueño de un inmobiliaria, se acercó a hablarle después de la obra.

ADEMÁS:

"Estuvimos dos años y no fue un touch and go", resaltó y agregó que actualmente es "una relación rara" debido a que cuando lo encuentra él solamente le suelta un "hola y chau".

"No convivíamos pero los fines de semana se quedaba en casa. La pasamos muy bien.. Yo amaba a su madre y a toda su familia, una gran familia. Pero ahora tenemos una relación distante", precisó Barbieri.

"Él es muy duro cuando me ve. No sé si se pone nervioso o qué pero la que me saluda genial es su mujer, y sus hijos son encantadores. Con él es un 'hola' y sigue de largo. Yo no cuento mucho por respeto a su familia…", describió.