Carmen Barbieri sabrá si Alicia es su hermana: se hicieron el ADN

En un móvil en vivo al programa Intrusos (América TV), Florencia de la V y su equipo pudieron mantener un extenso diálogo con la con la mamá de Fede Bal, quien confesó los detalles de su encuentro con Alicia, la mujer que afirma ser hija de Alfredo Barbieri.

Carmen Barbieri y Alicia.jpg

Carmen contó qué sintió cuando vio por primera vez a Alicia: "Nos abrazamos y sentí algo raro... No encuentro cómo explicarlo, era una mezcla de nervios y emoción. Me transmitió algo raro, sin el ADN positivo yo podría decirte que siento que es mi hermana, loco lo que digo" e inmediatamente agregó "Cuando la abrazo, me doy vuelta y veo a mi asistente llorando. Me dice: No sé, es que me pasó algo raro cuando vi que te abrazaste con esa mujer, algo raro sentí".

videoplayback.mp4

"En siete días hábiles a partir de hoy, vamos a tener el resultado. Por sí o por no, ya le dije Alicia, bienvenida a mi casa y que suelte esos nervios, ese miedo que tiene a la cámara, porque le dije que si es mi hermana tiene que estar en la cámara", contó entusiasmada la capocómica, que además se refirió a la casualidad que le confesó su supuesta hermana: "Mirá qué loco, Alicia se casó con un señor y tiene 3 hijos con él, que es de apellido Barbieri. ¿Vos podés creer?".

Consultada sobre como hubiera reaccionado su madre, Ana Caputo, ante la posibilidad de una hija extramatrimonial de Alfredo, Carmen contestó: "Mi mamá le hubiese hecho un escándalo a mi papá, pero mi mamá era una mujer tan especial y con una cabeza tan abierta, que le hubiese abierto las puertas, pero hubiese investigado todo...".