Carmen Barbieri tiene culebrilla: "Creo que toqué fondo, me duele la vida"

La capocómica reconoció que cursa un estrés post traumático producto de una nueva alerta que se encendió en su vida. Su hijo, Fede Bal, debió hisoparse por el virus Covid-19 (su resultado se conocerá hoy), por su participación en el reality gastronómico MasterChef Celebrity (Telefe): "Si mi hijo tiene covid, me muero", dijo.

Es que todavía sigue conmovida por lo vivido por Fede, quien logró vencer al cáncer de colon. De un día para el otro, Carmen explicó que "me levanté con la cara de un monstruo, empecé con un grano y luego se esparcieron ampollas por todo el cuerpo: cuero cabelludo, boca, piernas e incluso me llegó a rozar el ojo izquierdo y si lo tocaba me podía comprometer la vista".

Las diversas situaciones límite que Carmen debió pasar en el último año, entre la muerte de su ex marido, Santiago Bal, en diciembre pasado, y el diagnóstico de cáncer a su hijo en febrero, la llevaron a somatizar sus miedos.

En el ciclo Hay que Ver (Canal 9, con José María Listorti) se señaló que Carmen "se está recuperando de un esguince en el pie. Se cayó tres veces, primero en el baño y después dos veces en el estudio. Tiene el pie a la miseria. Carmen Barbieri iba a estar en la competencia con Fátima Florez (por el lunes pasado), pero avisó que tiene culebrilla en el ojo (herpes zóster). Tiene que tomar antibióticos y hacer reposo".

Luego en Confrontados (con Marina Calabró, también en Canal 9) se dieron más detalles sobre la culebrilla y sus efectos a raíz de las declaraciones de Carmen: "Me levanté con una cara de post pelea de boxeo. Creo que toqué fondo. Me duele la vida. Me bajaron mucho las defensas, mi hijo me suplica que una vez piense en mí. Lo que pasa que después de los Fede a mí se me paró la vida y me cuesta recuperar esa parte de mí. me cuesta mucho ser yo misma. Fede no para de decirme: 'pensá en vos'".

En Confrontados habló el médico dermatólogo, Lucas Porit, que atiende a Carmen: "A mí me llama la novia de Fede (Sofía Aldrey) preocupada por los moretones de Carmen, me manda fotos por whatsapp. Al otro día la vi en consultorio y, por suerte, se está a tiempo y ella inició de manera inmediata un tratamiento junto con un infectólogo y un oftalmólogo. El Herpes Zóster es un virus de la Varicela que se queda dormido y se puede despertar o reactivar cuando se pasa los 50 años".