Carolina Losada hace "Hablemos de Vos" en La Red

Hasta se vuelve talibana si le tocan a su querido Newell´s Old Boys, cuadro de sus amores, ese que la llevaba a vestirse con un "lepra look" para trabajar: "cada lunes me vestía de rojo y negro" para hacer el noticiero, dice. Pero hoy lo que nos ocupa es su labor de anfitriona radial.

Porque desde hace tres años, la periodista que ha superado los estigmas de "rubia y modelo" -para muchos sinónimo de superflua y hueca-, logra buenos climas y maravillosas confesiones en su ciclo de entrevistas llamado Hablemos de Vos, que sale al aire los domingos a las 9 de la mañana por Radio La Red, AM 910.

"Se trata de un ciclo de entrevistas intimistas que me viene dando muchas alegrías", dispara Carolina. "El personaje invitado puede ser de cualquier índole, solo requiero que sea conocido. Por lo demás, puede ser deportista, periodista, alguien del mundo del espectáculo, etc. La idea es retratar una parte de esa persona que no sea tan conocida. Van tres años de programa y me da mucha felicidad y mucha satisfacción, porque es un espacio en donde la gente se va muy contenta, porque habla de cosas de las que no puede hablar habitualmente en otro tipo de entrevistas mas convencionales. Acá la idea es que el entrevistado se relaje".

"Las entrevistas las hago con mucho respeto, acá nadie me va a decir que hubo una chicana porque eso a mi no me interesa", sostiene a diferencia de otras charlas donde el entrevistado espera una "puñalada" al mejor estilo Mirtha con Mario Massaccessi.

"De todas las entrevistas me llevo algo lindo. Solo una fue poco agradable, con un entrevistado que se puso difícil, pero la mayoría me terminó agradeciendo el espacio. Por el programa pasaron Ricardo Darín, Juan José Campanella y este domingo saldrá una charla con Silvina Luna", dice Losada, que graba las charlas de acuerdo a la disponibilidad del entrevistado "pero se graban como en vivo, es importante recalcarlo, no se vuelve atrás ni se edita. Y como es difícil llevar gente a la radio un domingo a esa hora, lo hacemos de esta manera", se sincera.

Un clásico del programa es hacerle "la última pregunta", esa donde "al entrevistado le preguntamos qué pregunta quisiera contestar y jamás le hicieron.. y salen cosas muy diversas. José Meolans dijo que nunca le preguntaron cómo imagina el escenario de su muerte. Campanella dijo que nunca le preguntaron si alguna vez fue religioso... muchos de estos entrevistados han pasado por muchas entrevistas y jamás le hicieron esa pregunta".

Hacemos con ella el mismo jueguito y le preguntamos de qué cosas nunca habló en una entrevista. Carolina responde: "Nunca me preguntaron si era primero periodista o persona... yo amo mi profesión, y tengo la suerte de vivir de lo que amo, pero para mi soy primero persona, amiga, esposa, hija. La persona va primero, el oficio después".

"¿En qué soy buena?. Desde chica la gente me contó cosas... se abrió conmigo. Creo que soy transparente y la gente confía en mi", concluye.