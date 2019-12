Caso Diego Latorre: para Burlando, se debe detener a Julieta Biesa

"Hay unos audios que están dando vuelta y no están autorizados por Diego Latorre, ni por nadie. Ni siquiera sabemos si son de él, no sabemos ni siquiera de qué tiempo son, si son actuales o del pasado", contó.

El abogado aseguró que hay un código contravencional que sanciona a quien expone audios de la intimidad de las personas y mucho más si son sin su consentimiento". Al parecer la estrategia es que desaparezcan estos audios antes de confrontar y seguir dándole entidad.

"Estoy aquejado porque ya es algo tan habitual. El código contravencional de Ciudad de Buenos Aires sanciona este tipo de situaciones, no solamente a quien lo reproduce sino también a quien lo distribuye, que es lo que ha pasado en este caso con unos supuestos audios de Diego Latorre que, desde ya te digo, no autorizó jamás a que se den a conocer, ni a oír por nadie", manifestó Burlando. Por último, señaló que la autoridad policial "debería tomar acciones con la persona que pone esto al aire y detenerlo por una cuestión de flagrancia", aseguró Burlando.

En los supuestos audios que el comentarista deportivo le habría enviado a Biesa, se lo escucha decir: "No mi amor, no te eliminé. Cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número. No te hagas problema. No te elimino. ¿Estás loca?".

Habrá que estar atentos a lo que pase en los próximos días y mucho más tener en cuenta si el escándalo sigue creciendo y sobre todo si Biesa muestra alguans cartas ocultas que dijo tener y que por ahora no aparecieron. Será entonces el comienzo de una guerra judicial.