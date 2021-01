Catherine Fulop, muy sexy en Instagram

En esta oportunidad, Catherine Fulop se retrató en forma muy sutil y en blanco y negro, mientras cubría sus atributos con las manos.

Tal como era de prever, sus seguidores en Instagram le dieron un tendal de likes a la publicación y también le regalaron unos numerosos comentarios positivos.

fulop.jpg Catherine Fulop, en blanco y negro.

Catherine Fulop suele compartir en Instagram fotos de su vida cotidiana, algún videode sus duros entrenamientos y también junto a su familia.

En su último posteo, por ejemplo, mostró una rutina de entrenamiento, junto con un video en su propia casa.

“Casi podría decir que mi entrenamiento es HIIT trato de meter varios ejercicios, con diferentes intensidades, sin mucha pausa o pausas activas, en el menor tiempo posible , acá una breve explicación de. en que consiste el entrenamiento HIIT”, escribió junto al video.

Catherine Fulop, al margen de sus irrupciones en las redes, no la pasó nada bien en el 2020 y fue una de las tantas personas contagiadas de coronavirus.

“Quiero comunicarles que a finales de la semana pasada comencé a tener unos síntomas que nunca pensé que podrían ser de covid, porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. Pero el viernes después de la radio me llamó la atención que me levantó fiebre y me dolía el cuerpo. Así que me hisopé y el resultado fue positivo al igual que mi familia”, contó a fines de agosto.

Su esposo Osvaldo Sabatini -con quien se casó en 1998- y su hija Tiziana también se contagiaron, pero por suerte pudieron recuperarse.