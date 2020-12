Catherine Fulop, sexy en ropa interior en Instagram

"Última semana de este 2020", escribió Catherine Fulop junto a una imagen luciendo un conjunto de lencería verde.

La venezolana tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y mucho de ellos le dieron un like a la foto y se dispensaron con comentarios elogiosos por doquier.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catherine Fulop (@fulopcatherine)

Catherine Fulop suele compartir en Instagram fotos de su vida cotidiana, algún video de sus duros entrenamientos y también junto a su familia.

En su último posteo, por ejemplo, mostró una rutina de entrenamiento, junto con un videoen el jardín de su casa.

“Todos me preguntan como hago para tener la voluntad para hacer actividad física, lo hice un hábito, acá van algunos de mis tips”, escribió junto con sus instrucciones para el ejercicio físico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catherine Fulop (@fulopcatherine)

Catherine Fulop, al margen de sus irrupciones en las redes, no la pasó nada bien en el 2020 y fue una de las tantas personas contagiadas de coronavirus.

“Quiero comunicarles que a finales de la semana pasada comencé a tener unos síntomas que nunca pensé que podrían ser de covid, porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. Pero el viernes después de la radio me llamó la atención que me levantó fiebre y me dolía el cuerpo. Así que me hisopé y el resultado fue positivo al igual que mi familia”, contó a fines de agosto.

Su esposo Osvaldo Sabatini y su hija Tiziana también se contagiaron.